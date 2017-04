BANDIDOS BOTAM TERROR NA CIDADE DE MERUOCA

Bandidos estavam praticando assaltos na localidade de São Braz, no município de Meruoca. Os indivíduos estavam realizando uma "blitz", ou seja, estavam parando e roubando os transeuntes.

Veja o relato de uma das vítimas que estava dentro de um ônibus que transportava funcionários da empresa grendene do segundo turno:

"Violência na nossa Meruoca, á 00:24 de hoje tentativa de assalto ao ônibus do Zé Osmar que voltava com funcionários da Grendene do 2º turno por muito pouco não acaba com perdas de vidas. Na localidade de São Braz bandidos estavam parando quem passava. Ao passar o ônibus, os bandidos tentaram invadir, como não conseguiram dispararam vários tiros que estilhaçaram os vidros. Graças a Deus ninguém ficou ferido."