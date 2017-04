Bandidos rendem piloto e roubam helicóptero em Canela (RS)

Um helicóptero foi roubado por bandidos neste sábado (8), em Canela, na serra gaúcha. A aeronave, de uma empresa de táxi aéreo, foi locada por dois homens. Depois de levantar voo, o piloto foi rendido pelos passageiros armados.





A polícia emitiu um alerta, já que havia a suspeita de uma possível tentativa de resgate de presos. Nesta tarde, o helicóptero foi localizado em Triunfo, município da região metropolitana de Porto Alegre, perto de penitenciárias de alta segurança.





Segundo o relato do piloto aos policiais, ele foi obrigado a rumar para Triunfo, onde pousou próximo a um armazém. De lá, sugiram outros dois homens fortemente armados.





Um dos assaltantes assumiu o controle da aeronave e decolou. Enquanto isso, o comandante rendido foi levado de carro a Porto Alegre, onde foi deixado em uma vila na zona norte.





Segundo uma fonte da Brigada Militar --a PM gaúcha--, dois helicópteros da corporação levantaram voo e foram em direção a Charqueadas. Na região, há uma série de presídios. A principal delas é a PASC (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas), local que abriga os maiores criminosos do Estado.





Os policiais a bordo dos helicópteros avistaram a aeronave roubada no solo, ainda dentro do município de Triunfo. O aparelho passa por perícia.





O helicóptero roubado foi encontrado por volta das 15h40, sem as portas, alguns bancos e com cordas amarradas em sua fuselagem.





Conforme o depoimento do piloto rendido, depois de pousarem, um dos homens armados se dirigiu a ele com o rosto coberto e fez perguntas técnicas sobre a aeronave. Dentre as questões, ele queria saber se o veículo conseguiria voar com o peso de quatro pessoas de mais de 150 quilos.





A polícia ainda faz buscas na região. Enquanto isso, a guarda nas penitenciárias está sob alerta.





Fonte: Uol