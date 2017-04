BANDIDOS ROUBAM CORPO DE CEMITÉRIO PARA TIRAR PEÇA DE OURO DO CADÁVER

Um cadáver foi roubado do cemitério municipal em Penha, em Santa Catarina por causa de uma peça de ouro que estava no corpo. O falecido era um idoso de 65 anos chamado João da Silva. De acordo com a família do falecido, João tinha colocado uma peça de ouro no ombro que valia R$ 20 mil.





De acordo com informações da RBS TV, um cadavér foi encontrado na rodovia Transbeto e eles aguardam o resultado dos exames para saber se o corpo é do idoso.





“Se pegasse o pino lá, podia ter deixado o corpo, não precisava fazer o que fizeram, jogar na rua e mutilar. Isso foi uma crueldade que não tem ideia, não tem tamanho”, desabafou a viúva Rosane Santiago.





Fonte: Daqui.opopular