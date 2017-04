Belchior terá velório em Sobral, mas sepultamento será em Fortaleza

A Prefeitura de Sobral informa que o velório do cantor e compositor sobralense Belchior ocorrerá no Teatro São João, em Sobral. A previsão é de que o corpo do cantor chegue à cidade por volta das 6h desta segunda-feira (01/05), onde ficará até às 11h. De Sobral, o corpo segue para Fortaleza, onde ocorrerá o sepultamento.





Tendo em vista o luto oficial de três dias decretado pelo prefeito Ivo Gomes, a Prefeitura informa, ainda, que a inauguração do Centro de Saúde da Família (CSF) do Conjunto Santo Antônio, que ocorreria nesta segunda-feira, foi adiada para quinta-feira (04/05), às 19h, com a mesma programação. Ainda assim, os serviços do CSF do Conjunto Santo Antônio serão instalados pela Secretaria da Saúde na terça-feira (02/05), a partir das 7h.