O médico sobralense David Carneiro Neto, é o novo diretor do Hospital Coração de Padre José Linhares Ponte, órgão integrante do Sistema Santa Casa de Misericórdia de Sobral, administrado pela Diocese. A escolha foi feita pelo Bispo Diocesano D. José Luís Vasconcelos após apresentação de lista tríplice escolhida pelos colaboradores da instituição, onde constavam os nomes do Dr. Lima Neto e do Dr. Leandro Portela.

Via O Sobralense