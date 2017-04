BOA NOTÍCIA: Câmara aprova Projeto de Lei que beneficia 53 famílias do Residencial Caiçara

A Câmara Municipal de Sobral aprovou na noite desta terça-feira (25/4) o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal pedindo autorização para quitação das dívidas das famílias que moravam em situação de risco no entorno da Lagoa José Euclides e que autorizaram serem removidas para o Residencial Nova Caiçara.





O Projeto foi aprovado no Plenário 5 de Julho com 11 votos a favor da bancada de apoio ao prefeito Ivo Gomes. Membro da base e já declarado a favor do projeto, o edil Dr. Estevão não compareceu a Sessão alegando motivos profissionais.





Mais uma vez os nove vereadores que compõem a bancada de oposição se ausentaram no Plenário para não votar a matéria que beneficia diretamente estas famílias carentes do Município.









SAIBA MAIS





Também na noite desta terça-feira, o secretário dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social de Sobral, Julio Cesar Alexandre, se reuniu, na Escola Yeda Frota, no bairro Cidade José Euclides, com representantes das 53 famílias que deverão ser beneficiadas com o Projeto de Lei, que em breve serão novamente chamados para oficializar o compromisso que foi firmado na gestão do prefeito Veveu Arruda, e que está sendo firmado e cumprido por Ivo Gomes.





Fonte: Sobral em Revista