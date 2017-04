Consumidor de energia no Ceará terá redução de 0,39% em suas contas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, ontem, o reajuste tarifário anual da Enel Distribuição Ceará. As tarifas serão reajustadas, em média, em 0,15% para todos os clientes da distribuidora. Para os consumidores de baixa tensão (residenciais), haverá uma redução média de 0,39%. Já para os clientes de média e alta tensão, o reajuste será de 1,44%. Somente 23,6% da conta de luz se destina ao serviço de distribuição de energia operado pela Enel Distribuição Ceará.





O reajuste passa a valer a partir do próximo sábado (22) e ficou bem abaixo da inflação aplicada nos últimos 12 meses, medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,86% e 4,57 respectivamente. Segundo José Alves, diretor de Regulação da Enel no Brasil, “um dos principais fatores que impactaram a tarifa desse ano foi a redução da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), encargo federal que compõe despesas como descontos da tarifa social baixa renda e produção de energia termelétrica nos sistemas isolados.