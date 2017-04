BOA NOTÍCIA: Enel dará desconto de até R$ 150 na conta de energia

A Enel Distribuição Ceará lançou ontem um Clube de Vantagens, por meio do qual o cliente poderá conseguir desconto de até R$ 150 na conta de energia elétrica. Podem participar da iniciativa todos os consumidores de baixa tensão (residenciais ou com pequenos negócios) que não estão inadimplentes com a Enel, o que representa a maioria dos 3,8 milhões de clientes da concessionária no Estado.

"Nosso objetivo é, primeiramente, conhecer melhor o nosso cliente, ter mais uma proximidade com ele, e, além disso, oferecer uma comodidade, mais uma opção para de abatimento para os valores da sua conta de energia", destacou o responsável de serviços ao cliente da Enel Distribuição Ceará, Ranier Lima.





Como participar





Para ter chances de conseguir os créditos de energia, é preciso se cadastrar no Clube de Vantagens com o CPF e o número do cliente. Após essa etapa, o consumidor poderá acumular pontos de acordo com as compras que realizar nos sites de lojas parceiras da iniciativa. Cada um dos parceiros tem um critério próprio de conversão do dinheiro gasto nas compras em pontos. "Tem parceiro que dá três pontos a cada real e tem o inverso também", explica Lima. Com o Clube de Vantagens, os clientes poderão ter R$10, R$50, R$100 ou R$ 150 de desconto na conta de luz. Para conseguir os descontos, são necessário acumular 1.333, 6.700, 13.400 e 20.000 pontos, respectivamente.





Quando o consumidor atingir a pontuação para o abatimento desejado, ele poderá fazer a troca do valor pelo crédito na conta de energia no próprio site do Clube. O abatimento escolhido virá descontado no valor da fatura do mês seguinte.





Validade





A validade dos pontos é de doze meses, a contar da data da aquisição. Os clientes também poderão trocá-los por produtos e serviços dos estabelecimentos credenciados no Clube de Vantagens, incluindo ingressos de cinema, créditos em combustível Shell ou pontos Multiplus e Smiles.





Clube de vantagens





Para conferir mais detalhes sobre a iniciativa e se cadastrar, acesse AQUI





Fonte: Diário do Nordeste