Câmera flagra momento em que policial da Lei Seca é morto

PMs revistavam dois suspeitos. Um deles reagiu e atirou. Veja o vídeo.





Rio - Uma câmera de segurança flagou o momento em que policial militar Anselmo Alves, de 37 anos, foi morto durante uma blitz da Lei Seca em Queimados, na Baixada Fluminense, na última terça-feira. Nas imagens é possível ver o agente abordando os suspeitos e sendo ferido.

O PM Anselmo Alves foi morto em Queimados

Os policiais desconfiaram do comportamento dos suspeitos e fizeram a abordagem do trio. Durante a revista, Willian Cunha de Jesus sacou uma pistola calibre 9 mm e disparou contra os policiais. O sargento Anselmo Alves acabou morto e outro ficou ferido. Na troca de tiros, os policiais conseguiram atingir Willian, que morreu no local.





De acordo com as informações, Mateus Anderson Guimarães, Willian e Luiz Felipe Monteiro da Conceição foram reconhecidos por roubarem um pedestre em Seropédica e um roubo a estabelecimento comercial em Nova Iguaçu.





As investigações constataram que o veículo usado pelo grupo era clonado. Os agentes também recuperaram três celulares roubados pelos bandidos, além de R$ 785,00 em espécie.





Alves deixou uma mulher e dois filhos.

Policia,Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: O Dia