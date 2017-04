Camilo Santana anuncia prorrogação do concurso para Polícia Civil e Bombeiros

A novidade é revelada no dia que também é comemorado o Dia das polícias Militar e Civil.

O governador Camilo Santana anunciou, nesta sexta-feira (21), a prorrogação dos concursos para os cargos de delegado, inspetor e escrivão da Polícia Civil e para soldado do Corpo de Bombeiros.





O anúncio foi feito em sua página oficial no Facebook. A novidade foi comunicada no dia em que também é comemorado o Dia das polícias Militar e Civil.





Camilo aproveitou para reforçar que, neste ano, o Estado já recebeu novos profissionais. “Lembro que recentemente completamos a turma de 650 policiais civis chamados e já estamos com novos 1.400 PMs sendo treinados, e outros 2.800 que também serão chamados. O Governo do Ceará tem tido todo o empenho para reforçar a segurança do nosso estado. Aproveito para dar os parabéns a cada policial Militar e Civil pelo seu dia”, finalizou.