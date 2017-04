CARRO PEGA FOGO APÓS SE ENVOLVER EM ACIDENTE NA ENTRADA DA LOCALIDADE MARACAJÁ, EM JAIBARAS

O acidente aconteceu na CE 183, que liga a cidade de Cariré ao distrito de Jaibaras. O sinistro foi registrado na noite de ontem,15, por volta das 21h





Os veículos envolvidos no acidente foram: um GM Celta de cinza e placas ANS-9267-SP e uma Land Rover de cor preta e placas OIA-2110-CE. O impacto foi tão violento que o veículo celta pegou fogo no local.





As vítimas foram conduzidas para o hospital Santa Casa de Sobral. Apesar do impacto violento, as vítimas passam bem.





Um equipe da PRE esteve no local, realizando os procedimentos legais.

Fonte: Sobral 24 horas