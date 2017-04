Carta com ameaças é encontrada em local de ataque a ônibus em Fortaleza

Pelo menos 12 ônibus foram alvos de ataques incendiários na tarde desta quarta-feira.

Uma carta que exibe a assinatura de uma suposta facção criminosa foi deixada em um local de ataque a ônibus em Fortaleza nesta quarta-feira (19) na Barra do Ceará. A mensagem aponta como motivo dos incêndios mudanças dentro dos presídios.





"Queremos transferência de imediato da CPPL 2 [Complexo Privação Provisório de Liberdade 2] ou vai para os ataques", diz um trecho da mensagem. A carta com a ameaça foi recolhida pelo major da Polícia Militar Nunes. "Isso é uma resposta ao trabalho que estamos fazendo'', disse o major.





Nesta quarta-feira, pelo menos 12 coletivos foram alvos de ataques incendiários na Grande Fortaleza, nos bairros Edson Queiroz, Barra do Ceará e Barroso, na capital, e nos municípios de Eusébio e Horizonte, de acordo com informações do sindicato das empresas de ônibus.





Conforme o tenente-coronel Lima, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), criminosos pararam um ônibus na Barra do Ceará e mandaram os ocupantes descerem. Logo em seguida, eles queimaram o veículo e fugiram. A polícia realiza buscas para tentar identificar e prender os suspeitos.





Em consequência dos ataques, passageiros relataram que estão sem ônibus nos terminais.