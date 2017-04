Ceará fecha o 1º trimestre com 976 assassinatos. Capital teve 375 homicídios

Mês de março foi o mais violento do ano, com 358 Crimes Violentos, Letais e Intencionais. Na Capital o aumento foi de 60,3% em comparação a 2016.

O mês de março registrou em todo o estado do Ceará, nada menos, que 358 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). São os casos de homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais que resultaram em óbitos.





Os índices apontam que houve um aumento da ordem de 13,2 por cento em comparação a março de 2016. E no acumulado do ano, o primeiro trimestre de 2017 somou 976 assassinatos. No entanto, em três das quatro regiões avaliadas houve queda de índices se comparado com março de 2016.





Somente em Fortaleza, foram registrados 162 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte nos 31 dias de março. Na Região Metropolitana de Fortaleza, foram 82 casos. Já no Interior, a região Norte teve 48 casos e a Sul, 66.





Em comparação a 2016, a Capital cearense sofreu em março deste ano uma elevação da ordem de 60,3 por cento. Foram 101 casos em 2016, contra 162 em 2017.





A Região Metropolitana (RMF) apresentou no mês passado uma queda da ordem de 4,6 em relação a igual período de 2016. Foram 82 assassinatos neste ano, contra 86 em 2016.





Sertão





Na região Interior Norte, também houve uma queda nos índices de CVLIs. Enquanto em 2016 ocorreram 54 casos, neste ano, foram 48. O que representa um decréscimo de 11,11 por cento.





Já o Interior Sul teve queda de 12 por cento em relação a março do ano passado. Em 2016 foram registrados 75 casos e, neste ano, 66.





O balanço foi realizado pelo site cearanews7.com.br com base no acompanhamento diário das ocorrências de homicídios em todo o estado do Ceará. Já os números oficiais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS0 devem ser apresentados em data ainda não marcada.





Veja número de assassinatos no Ceará em março de 2017:





Fortaleza ……………………….. 162





Região Metropolitana ……. 82





Interior Norte ………………… 48





Interior Sul ……………………… 66





TOTAL EM MARÇO ………… 358









Veja números de assassinatos no 1º semestre em 2017









Fortaleza: janeiro (123), fevereiro (90), março (162 ……………………….. TOTAL = 375





Região Metropolitana: janeiro (88), fevereiro (57), março (82) ……...…… TOTAL = 227





Interior Norte: janeiro (45), fevereiro (58), março (48)………….………….. TOTAL = 151





Interior Sul: janeiro (93), fevereiro (64), março (66) ………………….…… TOTAL = 223





TOTAL NO SEMESTRE………………………………………………………………… = 976





Via Cearanews7