CIDADÃO TEVE SUA MOTOCICLETA TOMADA DE ASSALTO POR TRÊS BANDIDOS NOS TERRENOS NOVOS

O assalto aconteceu ontem (22), por volta das 22:30h, na saída do bairro Terrenos Novos para a Serra do Jordão.





A vítima transitava no sentido Serra do Jordão, quando três indivíduos saíram do matagal e anunciaram o roubo. Um dos bandidos portava uma espingarda. Os assaltantes levaram a moto da vítima e seguiram rumo ao bairro Terrenos Novos.





A motocicleta tomada de assalto foi uma Honda CG 150 Fan preta, placa NUV-4689-Ce, ano e modelo 2010/2011. A vítima acionou a polícia via CIOPS, uma viatura esteve no local, realizou diligências, mas os indivíduos não foram localizados.





Quem souber informações sobre a moto roubada, ligara par ao telefone da Polícia (190).