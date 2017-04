Com fuzil AR-15, jovem mata 3 ladrões que invadiram sua casa nos EUA

Utilizando um fuzil AR-15, um americano de apenas 19 anos matou três ladrões na segunda-feira (27/03) em Broken Arrow, no estado de Oklahoma (EUA). A polícia do condado de Wagoner foi chamada na propriedade por volta das 12h30 (10h30 de Brasília). Quando chegaram, os agentes encontraram os três invasores, mortos.

O porta-voz da polícia de condado de Wagoner, Nick Mahoney, disse que os meliantes entraram na casa através de uma porta de vidro nos fundos com a intenção de roubá-la. Ao invadirem a casa, segundo Mahoney, os ladrões se depararam com o filho de 19 anos do proprietário, que abriu fogo depois de uma troca de palavras.





Dois dos três invasores, morreram na cozinha da casa enquanto o terceiro foi encontrado na entrada. A polícia não informou se os invasores estavam armados, mas Mahoney destacou que a investigação preliminar já mostra que o jovem atirou em legítima defesa.