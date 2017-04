COMUNICADO DA 1a. VARA DA COMARCA DE CAMOCIM

O juízo da 1ª Vara da Comarca de Camocim-CE convoca os candidatos abaixo selecionados para comparecerem ao fórum local, no dia 12/04/2017, às 12:30 horas, para realizarem a avaliação escrita para o cargo de ASSISTENTE JUDICIAL da unidade.





Apenas foram selecionados para participar das provas objetiva e discursiva os candidatos que possuem Índice de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 8,0 (oito).





Os candidatos deverão comparecer ao local de prova munidos de caneta esferográfica azul ou preta e documento de identificação oficial com foto.





O exame consistirá na aplicação de uma prova objetiva, que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, abordando temas de Direito Penal, Processual Penal, Civil, Processual Civil, Administrativo e Constitucional; bem como de uma dissertação abrangendo assuntos das matérias suprarelacionadas.





A duração total das provas (objetiva e discursiva) será de 05 (cinco) horas. O candidato que não comparecer no horário declinado no primeiro parágrafo não poderá participar desta seleção pública e será considerado ELIMINADO do certame.





Não será permitida a consulta a qualquer espécie de material didático, ficando proibida, inlusive, a utilização de vade mecum e qualquer tipo de aparelho eletrônico.





Serão corrigidas apenas as provas discursivas dos candidatos que obtiverem as 15 (quinze) melhores pontuações na prova objetiva.





Por fim, os candidatos dententores das dez maiores pontuações globais parcial (objetiva + discursiva) serão convocados para a realização da entrevista, que consitirá na última etapa da seleção, possuindo apenas caráter classificatório.





A prova objetiva valerá 50 (cinquenta) pontos, enquanto a prova discursiva e a entrevista final valerão 100 (cem) pontos, cada uma.





Não caberá recurso de quaisquer das fases do certame. O juízo obdecerá a ordem de classificação para a nomeação para o cargo em comissão de Assistente Judicial.





CANDIDATOS:





1 - ADILSON ROCHA GOMES





2 - ANTONIO RENNAN SOARES HOLANDA LOPES





3 - AMANDA GABRIELA DE SOUSA VASCONCELOS





4 - ANTONIO EMANUEL VIEIRA MOREIRA





5 – BRUNO FONTELES BARBOSA





6 - CAMILA LIMA SILVA





7 - CAMMILE MIRELA DE ALMEIDA CARLOS LINHARES





8 - DAÍSE NARA DA SILVA VASCONCELOS





9 - FELIPE JOSÉ THIAGO DE CARVALHO PEREIRA





10 - FERNANDA DA COSTA CARDOSO





11 – FRANCISCA CAROLINA PESSOA BEZERRA





12 – GERARDO FERREIRA DA PONTE





13 - HENRIQUE LUCAS FREIRE MONTENEGRO





14 – ÍVINA MARIA MENEZES DE ARAÚJO





15 – JEINE LISANA PAULINO LOIOLA





16 – JOSE OLAVO COSTA MELO





17 – JULIANA MARIA SANTOS DE LIRA PESSOA





18 – KAREN PARENTE OLIVEIRA





19 – LUCIANA MARIA ROCHA PONTE





20 – LUIZA STELA SILVA DE CARVALHO





21 – MAIRA LAYANA BEZERRA FARIAS





22 – MANUEL CÍCERO GUIMARÃES LIMA JÚNIOR





23 – MARCELO AUGUSTO XIMENES





24 – MARIA MICHELLE GOMES DA SILVA





25 – MARIANA DE OLIVEIRA DA SILVA





26 – PEDRO EUGÊNIO OLIVEIRA COELHO





27 – PRISCILA SALES SOUSA





28 – RAFAEL STUDART SINDEAUX





29 – RENAN NASCIMENTO DA PAZ





30 – ROBERTO AM NCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE





31 – TARCISIO WILSON ARAUJO SOBRINHO





32 – THAIS SILVA ARAUJO DE AMORIM COELHO





33 – THAMARA MAGALHÃES DIAS





34 – VERÔNICA ANITA DE MATOS TOMAZ





35 – WHENRY HAWLYSSON ARAUJO SILVEIRA