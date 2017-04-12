CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA QUARTA-FEIRA (12)

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
AJUDANTE DE MOTORISTA (PCD) 1
ALINHADOR DE PNEUS 1
ATENDENTE DE BALCÃO 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
AUXILIAR DE DENTISTA 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
BABÁ 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CONTADOR 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 2
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA 1
PADEIRO 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
SUPERVISOR DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6
SINE/IDT
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