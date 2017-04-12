PROTEJA SEU PATRIMÔNIO: RASTREADOR E BLOQUEADOR VEICULAR SEM MENSALIDADES!

TIM (88) 9 9975.7272 / CLARO (88) 9 9299.9212 - CLIQUE AQUI e saiba mais...

quarta-feira, 12 de abril de 2017

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA QUARTA-FEIRA (12)

quarta-feira, abril 12, 2017  Nenhum comentário



Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.

AJUDANTE DE MOTORISTA (PCD) 1
ALINHADOR DE PNEUS 1
ATENDENTE DE BALCÃO 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
AUXILIAR DE DENTISTA 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
BABÁ 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CONTADOR 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 2
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA 1
PADEIRO 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
SUPERVISOR DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6

SINE/IDT

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 