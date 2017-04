Construção do Centro de Eventos do Ceará será investigada pela Operação Lava-Jato

A possibilidade é que 25% do valor da obra tenha sido superfaturada. As empresas participaram de oito obras no Ceará.

Após a divulgação da lista de empresas citadas na investigação do ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, tomaram novo fôlego as denúncias de superfaturamento em até 25% do valor das obras do Centro de Eventos do Ceará, que agora devem ser apreciadas pelo pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) na próxima terça-feira (25).





O assunto estava previsto para ser votado, mas não entrou em discussão, como explica a matéria da Tribuna Band News FM.





Na semana passada, Fachin enviou à Justiça Federal do Estado pedido para investigar essas denúncias que, na esfera estadual, já tinham sido alvo de processo no TCE.





O procurador do Ministério Público de Contas, Gleidson Alexandre, explica que as empresas citadas na Lava-Jato tinham oito contratos em licitações com o Governo do Ceará. O orçamento é superior a R$ 1,5 bilhão. As obras daArena Castelão e do Transfor também devem ser investigadas.





A representação foi feita pelo Ministério Público de Contas em março de 2015 para analisar as obras. Gleidson Alexandre afirma que, agora, é preciso confirmar se houve essa elevação nos valores das obras e se houve formação de cartel antes das licitações.





O procurador detalha que obras do Centro de Eventos serão investigadas. “São dois contratos relacionados ao Centro de Eventos, um do acesso, que são os túneis, e um da construção do Pavilhão Multifuncional do Ceará”, explica.