CORRUPÇÃO: Acusados de fraudes no transporte escolar de Itarema são presos

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, através do GAECO, e pela Polícia Civil.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deflagrou, neste sábado (1º), operação para cumprir dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em um escritório de advocacia e na residência de seus titulares.





A ação, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do MPCE e pela Polícia Civil, faz parte da operação Carroça, que investiga fraudes de licitação, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo os serviços de transporte escolar no município de Itarema, nos anos de 2013 a 2015.





De acordo com o coordenador do GAECO, o promotor de Justiça Manoel Epaminondas, os presos já são réus em ação penal promovida pelo Ministério Público perante o juízo de Itarema, onde são imputados os crimes de organização criminosa, dispensa ilegal de procedimento licitatório, fraude à licitação, peculato e lavagem de dinheiro.





As investigações revelaram uma trama montada para forjar versões a serem apresentadas ao Ministério Público, e posteriormente à Justiça, cujo objetivo era ocultar a identificação e a participação de integrantes da organização criminosa montada para desviar verbas do transporte escolar em Itarema, configurando também o crime de embaraço à investigação de crimes praticados por organização criminosa.





Com informações do MPCE