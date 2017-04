CRUELDADE: Homem mata filha de 01 ano após discussão com a esposa sobre a festa de aniversário da criança

Na última sexta-feira (07) um homem matou a própria filha de apenas 01 ano após discussão com a esposa em Goianésia (154 km de Goiânia). De acordo com a Polícia Civil, inicialmente os policiais foram informados de que o pai e a filha tinham sido sequestrados e que haviam sido deixados em um canavial. Ao chegar no local os policiais encontraram a criança no colo do pai identificado como Marcelo Rodrigues Machado de 26 anos. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O bebê teria sido morto após sofrer um disparo de arma de fogo na cabeça. Segundo informações, durante interrogatório o homem começou a se contradizer e acabou confessando o crime. O acusado disse ainda que praticou o crime após uma discussão com a esposa sobre a preparação da festa de aniversário da filha do casal que seria realizada no sábado (08), um dia após o homicídio. O acusado passará por uma avaliação psicológica, pois afirmou que ouviu vozes e que havia tido um surto psicótico. Marcelo permanece detido na Unidade Prisional de Goianésia à disposição do Poder Judiciário e o caso segue em investigação.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita