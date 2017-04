Cuidado: novo golpe no WhatsApp atinge milhares no Brasil

Gift card do Boticário vira isca em golpe no WhatsApp, alerta PSafe.

Um novo golpe no WhatsApp está usando um suposto vale-presente (também chamado de gift card) das lojas O Boticário para tentar enganar internautas. Pelo menos 50 mil brasileiros tentaram acessar a oferta num intervalo de cinco dias, de acordo com contagem da empresa de segurança digital PSafe. Esse verdadeiro batalhão de consumidores buscava R$ 500 em suposto desconto nos produtos de beleza.





A tática é a mesma usada em outros golpes no mensageiro. Os links fraudulentos são disseminados por conversas com amigos ou grupos, e induzem as vítimas a realizarem cadastro em sites maliciosos ou baixar aplicativos falsos, que podem conter vírus ou realizar cobranças indevidas.





Ao clicar no endereço indicado pela falsa oferta, a vítima é levada uma página na qual deve responder a três perguntas sobre a marca O Boticário. Em seguida, uma mensagem exibida na tela pede ao usuário para compartilhar o link do cupom com dez amigos ou grupos do WhatsApp, em troca do vale-presente que, obviamente, não existe.





Por meio dessa ação, os cibercriminosos conseguem induzir um grande número de pessoas a espalharem o golpe de forma rápida, atingindo cada vez mais usuários.

Por último, a vítima é direcionada a sites maliciosos, que podem roubar seus dados e fazer cobranças indevidas. Em alguns casos, a ameaça leva o usuário a baixar apps falsos, que podem conter vírus.





Procurada pelo TechTudo, a empresa O Boticário não se manifestou sobre o falso vale-presente.





Para fugir de ataques semelhantes, o indicado é checar a origem de supostas promoções no site oficial (ou em redes sociais verificadas) de cada marca. Além disso, evite clicar em links hospedados em domínios desconhecidos, mesmo quando recebidos em mensagens de amigos e parentes. Caso queira uma maior proteção, instale um antivírus no seu celular, e nunca insira senhas e dados pessoais em sites cujo endereço (URL) você não conheça.





Fonte: Techtudo