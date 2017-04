Delegacia da Mulher irá registrar ocorrência contra Marcos

Após encurralar Emilly durante uma festa na madrugada de domingo (9), Marcos terá uma ocorrência registrada contra ele na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O local foi escolhido por ser próximo aos Estúdios Globo, onde fica a casa do “BBB”. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o registro de ocorrência referente às supostas agressões praticadas será feito ainda nesta segunda-feira, por ordem de Márcia Noeli Barreto, diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, que tomou conhecimento do ocorrido durante o fim de semana.



O órgão não soube informar se houve denúncias do público feitas diretamente às delegacias. De acordo com a Lei Maria da Penha, outra pessoa que não a vítima pode denunciar o agressor às autoridades. A séria discussão que Marcos e Emilly tiveram no domingo, quando o cirurgião plástico encurralou a gêmea e colocou novamente o dedo em riste na cara dela, chamou a atenção de espectadores e internautas. No Twitter, a hashtag #MarcosExpulso ficou entre as mais comentadas no Brasil e no mundo durante praticamente todo o dia. Procurada pelo UOL, a Globo ainda não se manifestou sobre o caso.

Fonte: Uol