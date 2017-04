DENÚNCIA: BAIRRO RENATO PARENTE ESTÁ ABANDONADO!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o bairro Renato Parente.

Veja denúncia na íntegra:

Prezados,





Gostaria de usar o espaço de vocês para reivindicar uma situação inadmissível no bairro Renato Parente, mais precisamente na Rua Aprígio Celso Lima Verde.





Como já é de conhecimento de vocês, este bairro, localizado logo antes da subida da serra da meruoca não possui saneamento básico. Desta forma, todas as casas possuem fossa séptica para escoar o esgoto das casas. Além disso, as ruas não possuem drenagem para água da chuva e isto causa diversos problemas aos moradores.





Especificamente na rua supracitada, há um acumulo de água em toda e qualquer chuva, em anexo envio algumas imagens para comprovar a vexatória situação. Para piorar mais ainda a situação, alguns vizinhos criaram uma "barragem" verticalizando a rua na entrada de suas casas e criaram um verdadeiro "açude" nesta rua. Isso gera problemas com insetos, escoamento da água da chuva das casas e diversos riscos de doenças transmitidas pela água e pelos insetos que se proliferam neste tipo de situação, como é o caso do mosquito transmissor da dengue, zica e chikungunya.





Gostaria da gentileza do blog para que esta denuncia fosse publicada e as autoridades competentes (SAAE, PREFEITURA) sejam avisadas para que solucionem o problema. Já é de conhecimento destas entidades a falta de saneamento básico e drenagem das ruas deste bairro, mas precisamos de uma solução urgente.





Conto com o apoio do blog para nos ajudar com esta situação.





#renatoParentePedeSocorro.





Obrigado.