DENÚNCIA CONTRA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE!

Internauta denuncia que foi mal atendida no hospital Unidade Mista de Saúde de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia, gostaria se possível que blog 24horas, venha postar mais uma de muitas reclamações do hospital Un Mista no bairro Sinhá Sabóia, onde acabei de levar o exame dá minha filha para mostrar o médico que fez o pedido onde a Enfermeira de nome XXXXXXXXXX informou que o médico de plantão no momento não iria vê o exame sendo que o próprio que fez o pedido disse que eu o procurasse, alô SEC. da Saúde Dr. Gerardo Cristino veja o trabalho dessa enfermeira pois ela está na profissão errada, além de mal educada trata as pessoas como se fossem cachorro, cadê a gerente do hospital que não vê isso?"