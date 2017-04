DENÚNCIA CONTRA A ZOONOSES DE SOBRAL!

Veja a denúncia na íntegra:

Fazem duas semanas que entro em contato com a Zoonoses de Sobral e sem sucesso! Um tempo atrás abandonaram um cachorro com uma das patas doente, e começamos dar comida a ele porém agora o cachorro está a mais de 2 semanas com a orelha podre com um mal cheiro horrível e até então o cachorro não deixava chegar perto dele, e hoje consegui dar um banho no cachorro porém ele está muito debilitado. A situação está muita crítica pois o cachorro pode transmitir doenças e tenho em casa uma bebê de 2 anos e uma esposa grávida e já FAZEM UMAS DUAS SEMANAS QUE LIGO PARA A ZOONOSES E FALEI COM A ESCÓSSIA E A VETERINÁRIA AMANDA E AS MESMAS DISSERAM QUE A CARROCINHAS ESTÁ QUEBRADA. Elas ficam jogando de um dia para o outro de uma semana para outra e agora me pediram para ligar na segunda ou seja semana que vem já vai ser a terceira semana. Mas até quando iremos esperar virem pegar esse cachorro transmitindo doenças pelas ruas? E a solução foi que eu levasse o cachorro, mas agora me diga quem é a pessoa que irá colocar um cachorro podre a carniça dentro de um carro? QUEREMOS UMA SOLUÇÃO COMO COMUNIDADE E CIDADÃOS!"