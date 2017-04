DEPUTADO MOSES RODRIGUES CONSEGUE VERBA NO VALOR DE QUASE R$ 2 MILHÕES PARA O MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

No último sábado (01) estiveram reunidos o Deputado Federal Moses Rodrigues e o Coordenador do DENOCS, Dr. Hermenegildo Neto, com alguns políticos de Meruoca, Carlos José, presidente municipal do SD, Joel Santiago, líder do PMDB e os vereadores Márcia Pimenta e Rubinho do Zezé.





Na oportunidade, o deputado atendeu aos líderes meruoquenses com demandas importantíssimas para o município. Atendendo a solicitação de Carlos José, o Deputado já contemplou em suas Emendas Individuais a importância R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para manutenção de Unidades Básicas de Saúde de Meruoca.





Atendendo ao Requerimento 010/2017 dos vereadores Rubinho Abreu e Márcia Pimenta, serão liberados através do DENOCS, a perfuração de vários poços de 200 metros de profundidade ainda no ano de 2017. Na oportunidade ficaram encaminhadas também as solicitações de recursos para as adutoras de todas as localidades. Ainda a importância no valor de aproximadamente R$ 800.000,00 para coberta do Mercado Público Municipal. E ainda a doação de madeiras para construção da Capela católica do Sítio São Gonçalo.

