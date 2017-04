DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: TIO E SOBRINHA SÃO ASSASSINADOS NA RUA FERROVIÁRIA

A violência na cidade de Sobral está incontrolável! Na tarde desta sexta feira (21), um homem identificado por Gabriel Victor de Jesus Morais e sua sobrinha (criança) foram assassinados a bala na Rua Ferroviária, bairro Sumaré. As vítimas ainda chegaram a ser socorridas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.



As informações dão conta de que os bandidos invadiram a residência de Gabriel, que estava com sua sobrinha no colo, e mesmo assim os bandidos não tiveram pena e nem dó, executando o tio e a sobrinha a sangue frio.



Os bandidos estavam em uma motocicleta e ainda não foram localizados pela polícia.





A Polícia Civil abrirá um inquérito policial para apurar os fatos.

Vítima: Gabriel Victor de Jesus Morais, 18 anos Vítima: criança de 7 anos

Mais detalhes em breve.