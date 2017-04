Desaparecimento da menina Débora Lohany completa uma semana e mistério continua

Buscas no bairro foram suspensas e agora o trabalho se concentra em investigações sigilosas à cargo da Polícia Civil.

Nesta segunda-feira (3) completa uma semana do desaparecimento da menina Débora Lohany de Oliveira, 4 anos. O caso ainda está em completo mistério e a Polícia Civil trabalha em investigações sigilosas acerca do que aconteceu. A hipótese de um rapto praticado a mando de traficantes de drogas do bairro Lagamar, onde aconteceu o sumiço, norteia o trabalho de quatro delegados.





A menina desapareceu da porta de sua casa, situada na Rua Alecrim, no bairro Aerolândia, por volta de 20 horas da última segunda-feira (27). O fato chegou ao conhecimento da Polícia horas depois, que deu início a uma sequência de buscas na região do Lagamar e Parque Ecológico do Cocó.





Bombeiros e policiais militares, como apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), além de barcos dos Bombeiros e do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (CPMA), fizeram uma varredura em toda a região durante, ao menos, três dias.





Também foram utilizados cães farejadores do Canil do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Equipes do Núcleo de Busca e Salvamento (NBS) e tropas à pé também se engajaram nas incursões pelo mato. No entanto, nenhuma pista concreta do paradeiro da criança foi descoberta.





Inquérito





Um inquérito foi instaurado na Delegacia de Combate aos Crimes de Exploração da criança e do Adolescente (Dececa) e os inspetores daquela Especializada contam com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP). Os delegados Ivana Timbó (Dececa), Luiz Carlos Dantas e Renê Andrade (DIP), aprofundam as investigações e já tomaram o depoimento de familiares da criança, além de pessoas que foram apontadas como suspeitas do rapto.





No entanto, as suspeitas acabaram não se concretizando e todos foram liberados. O mistério persiste.