DESCASO DA PREFEITURA DE URUOCA PARA COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAMPANÁRIO

O descaso que nós UNIVERSITÁRIOS DE CAMPANÁRIO (Uruoca) estamos sofrendo é vergonhoso. Perdemos aulas porque o transporte público está sempre quebrando, o motorista faz o que pode para nos levar em segurança. Muitas vezes somos obrigados a ir com os universitários da SEDE, isso acaba havendo uma superlotação, sem falar que quando pegamos carona com eles, temos que esperar todos sentarem para podermos entrar e ficarmos com o restante das poltronas se sobrarem, muitas vezes eles pedem para nos retirarmos de onde estamos para eles sentarem, isso se torna a ser humilhante, afinal somos do mesmo município, ou não?!





Um fato importante a ser dito é que quando nosso ônibus funciona, vai sempre superlotado, mais de 40 alunos em um MICROONIBUS, onde suporta no máximo 23 lugares, fazemos o possível para ninguém ir em pé no corredor, mais as vezes fica impossível.





Já tentamos falar com o secretário de educação do município de Uruoca, mas NADA foi feito, alegam que não tem conhecimento dessa quantidade de pessoas que informamos, e que nem todos entregaram as fichas do cadastro do ônibus. Também alegam que a prefeitura de URUOCA não tem condições de comprar ou alugar um transporte EXCLUSIVO para os universitários de CAMPANÁRIO, mas eu não entendo como eles tem condições de fretarem um ônibus EXCLUSIVO para a SEDE, como explicam isso???





Então pergunto, as PROVIDÊNCIAS serão tomadas QUANDO?





Quando o ônibus vier a sofre algum ACIDENTE com os UNIVERSITÁRIOS? Ou as violências que estamos expostos todos os dias?





A questão aqui não é o conforto, e sim a SEGURANÇA, e o direto de ir e vir no TRANSPORTE PÚBLICO que nos PERTENCE, todos os dias arriscamos nossas vidas, em uma viagem com mais de 1 hora para a cidade de Sobral, para buscarmos um futuro melhor, e sermos reconhecidos. Queremos que providencias sejam tomadas.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórte r