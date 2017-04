DESLIZAMENTO DE PEDRAS É REGISTRADO NA LADEIRA DE IBIAPINA

Na madrugada desta terça-feira (11), houve um novo deslizamento de rochas que interditou completamente a pista de rolamento da CE-253, Rodovia Pedro Aragão, no trecho da ladeira que liga os municípios de Mucambo a Ibiapina. Felizmente, no momento do ocorrido não passava nenhum veículo no local.





Há um mês, a ladeira já havia sido interditada por conta de deslizamentos de rochas e árvores. A opção mais próxima para se chegar a Serra da Ibiapaba agora, é através da ladeira da Lapa, que dá acesso ao município de São Benedito.





A Ibiapaba é uma das regiões que tem registrado fortes precipitações nessa quadra invernosa, o que tem aumentado as chances de deslizamentos, porém, nos últimos dias a chuvas na região deram uma diminuída. Os motoristas devem evitar trafegar pela ladeira no momento de chuva forte por precaução.

Com informações de Mucambo em Questão