Dilma almoçando sozinha, bandeja de plástico, prato de papel, nos EUA

A ex-presidente Dilma Rousseff foi flagrada almoçando sozinha em um restaurante muito simples de comida mexicana – Baja Fresh, com média de preço de US$ 7 – próximo ao International Monetary Fund, em Washington. Ela está na cidade para o encontro anual do Banco Mundial, mas sem comitiva, cerimonial, nada do que estava acostumada. Na foto, comida modesta em pratinhos de papel, bandeja de plástico, copo descartável… Vida que segue.





*Em tempo: Dilma também foi vista esses dias fazendo turismo em Nova York, contemplando um Monet no Metropolitan Museum.