"Eu saio da política, mas não faço acordo com o Ciro", declara Eunício sobre eleições de 2018

Em encontro regional do PMDB, Eunício Oliveira criticou o ex-ministro e o chamou de “batedor de carteira e ladrão”.

Governo do Estado e ao Senado Federal nas eleições de 2018. O peemedebista ainda declarou que não fará acordo com Ciro Gomes (PDT), provável candidato à Presidência da República no próximo ano.





“A oposição terá candidato ao governo e candidato na chapa majoritária para senador. Ninguém se iluda, eu saio da política, mas não faço acordo com esse cidadão chamado Ciro Gomes, que só sabe denegrir. Ninguém sabe do que ele vive, mas vai todos os dias para as rádios e televisão denegrir a vida alheia. Eu não me junto com gente desse tipo”, disse Eunício, que já foi aliado aos irmãos Cid e Ciro Gomes durante anos, mas rompeu em 2014, quando tentou ser candidato da situação ao governo do Ceará e não foi atendido.





A declaração foi dada durante encontro regional do PMDB, em Limoeiro do Norte. No evento, o presidente do Senado criticou também a Transposição do Rio São Francisco, afirmando ter ocorrido licitação “mal feita” para beneficiar empresários de Minas Gerais. “Foi feita, por esse cidadão, batedor de carteira, que sai gritando ‘pega, ladrão’, chamado Ciro Gomes”. Ciro foi Ministro da Integração Nacional durante parte do governo Lula (PT), de janeiro de 2003 a março de 2006.





Eunício aproveitou para alfinetar Camilo Santana, citando a crise financeira sofrida por hospitais municipais de Barbalha, Região do Cariri, terra do governador. “Imagina um hospital referência para 42 municípios do Ceará, na terra em que o governador nasceu. Eram R$ 11 milhões a mais por ano, e ele deixou o hospital fechar. Fez obras faraônicas, megalomaníacas, para financiar campanhas de 2014. Desde 2014 que esse hospital foi inaugurado, uma semana antes da eleição, e hoje está fechado, porque eram obras para enganar a população”, conclui.





Em março deste ano, o Ministério da Saúde fez repasse de R$ 11,7 milhões para sanar os problemas nos hospitais do Coração do Cariri e São Vicente de Paulo.





O primeiro encontro regional do PMDB contou também com a participação de lideranças do PR, PSDB, PSD e Solidariedade, em Limoeiro do Norte.