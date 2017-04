Eunício Oliveira passa mal na madrugada e é internado em hospital de Brasília

Boletim médico do senador foi divulgado na manhã desta quinta-feira.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), passou mal na madrugada desta quina-feira (27) quando estava em casa. Segundo postagem em seu Facebook, ele “foi atendido na Clínica Daher e posteriormente transferido ao Hospital Santa Lúcia, ambos em Brasília. Inicialmente pensou-se tratar de Acidente Vascular Cerebral, mas exames não diagnosticaram isso, conforme indica o boletim médico abaixo”.





Agora de manhã, o médico responsável pelo atendimento divulgou boletim sobre o estado de saúde do senador.





Segue a transcrição





“O paciente foi admitido nesta unidade de Saúde devido a um desmaio ocorrido durante a madrugada. Já submetido a exames de imagem (TC de crânio e RM de crânio) com resultados normais. Encontra-se no momento internado na UTI, mantendo observação. Apresenta-se hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas. Reavaliações periódicas serão realizadas no decorrer do dia”.





Confira o documento na íntegra: