Pai e filha de 8 anos morrem no Bom Jardim

Uma família foi baleada dentro de um carro, na noite de sábado (29), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Na ocorrência, Francisco Wellington Maciel Paz, 27 anos, e sua filha, Thalia Rodrigues Maciel Paz, 8 anos, não resistiram e vieram a óbito. A avó da menina e mãe de Francisco, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também foi atingida pelos disparos e encaminhada ao Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, conhecido como "Frotinha da Parangaba".





O fato ocorreu na Rua Central, quadra A, no Conjunto Tatumundé, no Bom Jardim. De acordo com a SSPDS, as informações iniciais colhidas no local apontam que as vítimas foram lesionadas por suspeitos que se aproximaram a pé do veículo onde a família estava, efetuaram os disparos e, em seguida, fugiram.





A criança foi socorrida com vida, juntamente com a avó, por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Jardim, mas veio a óbito no caminho. Da UPA, a mulher foi transferida para o Frotinha e Francisco morreu ainda no local.





Policiais militares atenderam a ocorrência e resguardaram o local do crime, enquanto aguardavam a chegada de equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).