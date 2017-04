FGTS: Caixa abre às 8h para saque de contas inativas até quarta-feira

Calendário de retiradas para nascidos em março, abril e maio começou neste sábado.

Começa nesta segunda e vai até quarta-feira o horário especial de atendimento da Caixa Econômica Federal para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): as agências vão antecipar a abertura para as 8h. Neste sábado, começou o pagamento para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio.





Esta fase é a que concentra o maior número de beneficiados, com 26% do total de retiradas. São 7,7 milhões de trabalhadores, que vão retirar R$ 11,2 bilhões. Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores (30%) receberão automaticamente o crédito nas contas da Caixa Econômica Federal. No Rio de Janeiro, a expectativa é pagar R$ 1,36 bilhão a 756.958 trabalhadores.





Para valores até R$ 1,5 mil, os trabalhadores podem sacar os recursos no autoatendimento, mas somente com a senha do Cartão Cidadão. Para valores entre R$ 1,5 mil até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências. Quem não tem o Cartão do Cidadão nem a senha precisa ir ao atendimento presencial das agências, ou seja, na boca do caixa.





Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho, e o documento que comprove a rescisão de seu contrato de trabalho. Para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação desses documentos.





A Medida Provisória 763 permitiu o saque de contas inativas para os trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até dezembro de 2015. Segundo a Caixa, na primeira fase, 24 mil clientes dos bancos usaram o dinheiro do FGTS para quitar R$ 368 milhões de dívidas com o banco.









Como saber se tem direito





Basta consultar o extrato para verificar se a data do desligamento é anterior a 31/12/2015. A Caixa criou um link em seu site pelo qual o trabalhador poderá saber se tem direito, o valor e a data do pagamento.





Além disso, há o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800-726-2017).





Outras formas de consultar as informações:





- Aplicativo FGTS, que pode ser baixado da loja no celular, por exemplo, App Store, em celulares Apple, e Google Play, nos aparelhos com sistema Android.





- Site da Caixa





- Quem é beneficiário do Bolsa Família, por exemplo, e tem o Cartão do Cidadão tem que digitar o número do PIS e a senha deste cartão.





- Quem não tem o cartão precisa criar uma senha, informando que é seu primeiro acesso





- Internet banking, se o trabalhador é cliente da Caixa, na opção "Serviço ao Cidadão" (neste caso, quem não tem a senha precisa ir até uma agência para cadastrá-la)





Calendário de pagamento/ mês de nascimento do trabalhador:





10 de março - janeiro e fevereiro





8 de abril - março, abril, maio





12 de maio - junho, julho, agosto





16 de junho - setembro, outubro,novembro





14 de julho - dezembro





A Caixa abrirá 1.891 agências um sábado por mês, de março a julho. Confira abaixo as datas:





11 de março





8 de abril





13 de maio





17 de junho





15 de julho





