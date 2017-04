Internauta flagrou vários motociclistas desrespeitando às leis de trânsito na cidade de Sobral. O fato foi registrado na rotatória do Arco, no cruzamento da Av. Dr. Guarany com a Av. Pericentral. Os motociclistas estavam transitando em uma área de acesso a cadeirantes. O registro foi feito na tarde desta quarta-feira (5).

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter