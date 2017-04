GRANJA-CE: motorista perde o controle de ônibus escolar e desce acostamento

Na manhã desta terça-feira (11), um ônibus escolar de Granja que transportava alunos da localidade de Tapera para a sede do município, perdeu o controle e desceu o acostamento. Por sorte ninguém ficou ferido e tudo foi só um susto.





O caso traz novamente a tona a polêmica do caso do motorista afastado, Marcos Zaranza, um motorista concursado e experiente que fazia esta rota. Ele foi transferido para Ubatuba, distrito mais distante da sede, o que gerou uma polêmica que foi levada à tribuna na Câmara dos Vereadores de Granja, pela vereadora Paloma. O servidor sempre vinha reivindicando melhores salários e direitos dos servidores através do sindicato e criticava falta de manutenção preventiva dos veículos, que acabava colocando em risco a vida dos profissionais e dos alunos. Uma medida protetiva foi solicitada na justiça e o servidor encontra-se afastado de suas atividades pelo período de 30 dias devido prazo de transferência previsto pelo estatuto do município e o acidente ocorreu com seu substituto.





Relatos de pessoas que estavam presentes no local informam que o acidente foi causado por uma manobra mal executada que ocasionou na descida do ônibus pelo acostamento.





Fonte: A Voz do Granjense