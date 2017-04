GRENDENE – RECONHECENDO COLABORADORES COM 20 ANOS DE CONQUISTAS

O dia 19 de abril de 2017 será muito especial para a Grendene. A razão é que, neste ano de 2017, mais de 200 colaboradores completam 20 anos de empresa. São pessoas cheias de dedicação, vontade, disciplina e amor no seu trabalho e que escolheram construir suas histórias de vida juntos com a Grendene.



Neste dia, como nos anos anteriores, será aberto um “Livro de Memórias”. Além do mérito individual, há uma importância geográfica nesta cerimônia. Desde 1993, Sobral abriga a indústria que se tornou aqui, o maior empregador privado do Ceará e a maior empresa exportadora de calçados do Brasil. A maioria dos homenageados deste ano é de cearenses, dos quais 80% são originários de Sobral e região. São construtores de um círculo virtuoso de prosperidade local e que ajudaram a projetar Sobral no cenário econômico mundial.



A Grendene reconhece que em cada história de vida há virtudes como competência, fidelidade, lealdade, perseverança e respeito. Assim, comemorar com cada um que completa 20 anos de empresa é celebrar vitórias de todos os 500 homenageados que fazem parte deste time vencedor.



Veja a lista dos primeiros 39 homenageados do primeiro semestre de 2017.

