Guarany de Sobral confirma dois reforços para a Série D

A diretoria do Guarany Sporting Club confirmou a contratação de mais dois reforços para as disputas do Brasileiro Série D. Trata-se do meia esquerda Victor Sanders, o Esquerdinha, e do lateral direito André Nunes, Andrezinho.





Esquerdinha disputou a Série A2 do Paulistão pelo Oeste neste ano de 2017. O atleta começou sua carreira na base do Atlético Paranaense. Em seguida passou por Ferroviária, Guaratinguetá e Oeste.





Já o lateral direito Andrezinho disputou o Campeonato Goiano defendendo a camisa do CRAC. Experiente, o jogador soma títulos em sua carreira. Em 2016, foi campeão amazonense com o Fast Club, vice campeão mineiro pela Caldense, além do acesso a Série A do Brasileiro com o Ceará em 2009.





"Não medimos esforços para montar um time competitivo para que o Guarany faça um bom Brasileiro. Contratamos com responsabilidade e confiamos nos atletas, pois acreditamos no potencial de cada um", disse Mardonio Cavalcante.