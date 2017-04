HOMEM É DETIDO POR SE PASSAR POR POLICIAL CIVIL NA CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE/CE

Policiais civis da Delegacia de Guaraciaba do Norte, com o apoio de um Inspetor lotado na Delegacia Regional de Sobral prendem um homem que se passava por policial civil. O homem se apresentava em diversos locais como inspetor da Polícia Civil do Ceará, inclusive utilizando camisa com as cores, nome e o brasão da instituição. O mesmo afirmava ter trabalhado em Varjota e atualmente estava na cidade de SOBRAL, com lotação na Delegacia Regional. A casa começou a cair quando o homem que se dizia ser policial foi apresentado ao inspetor que de fato trabalhava na Delegacia Regional de SOBRAL, este, por sua vez, desconfiou, pois conhece todos os policiais civis lotados naquela delegacia e nunca havia visto aquele homem. A partir daí, os policiais passaram a investigar o suspeito, que culminou com a sua prisão na manhã desta terça-feira, 18 de Abril.





O homem de nome FRANCISCO DIASSIS foi conduzido a Delegacia e autuado nos artigos 307 do CP e Art. 46 da Lei das Contravenções Penais e depois foi liberado.