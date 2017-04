IFCE de Sobral oferece curso de empreendedorismo

O Capacita IFCE é um projeto de extensão do campus. Uma vez por mês, é ofertado um curso, gratuito e voltado também ao público externo.

“Empreendedorismo: como iniciar o próprio negócio” é o tema do curso de extensão que será ofertado gratuitamente pelo campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará através do projeto “Capacita IFCE“.





As inscrições serão realizadas entre as 17 horas do dia 3 de abril e as 11 horas do dia 14 de abril, por meio de formulário eletrônico disponível no site.





As aulas ocorrerão entre os dias 20 de abril e 11 de maio, sempre às quintas-feiras, de 18h30 às 22 horas, no auditório do campus. A carga horária é de 20 horas. O curso será ministrado pelo professor do IFCE Francisco Aleudiney Monte Cunha.





O critério de seleção dos participantes é por ordem de inscrição. Serão ofertadas 30 vagas. Podem se inscrever alunos e servidores do campus e também público externo.





O resultado das inscrições será divulgado no dia 17 de abril, também no site do IFCE. As capacitações são cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão e há certificado para participantes.





O Capacita IFCE é um projeto de extensão do campus. Uma vez por mês, é ofertado um curso, gratuito e voltado também ao público externo. Ao longo do ano, serão ofertados outras capacitações, com temas como Preparação para o Mercado de Trabalho, Estatística Básica e Inglês Instrumental, entre outros.