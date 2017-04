IMPRESSIONANTE! Após forte chuva, carro cai em cratera e fica suspenso na Avenida Aguanambi

De acordo com a motorista, o trecho não estava interditado, o que a teria impedido de avistar o buraco.





Um carro caiu em um buraco na Avenida Aguanambi no trecho que passa por obras, durante a chuva que aconteceu em Fortaleza nesta quarta-feira (5). O carro de modelo Fox teve a frente danificada ao cair dentro do buraco aberto na via.





A motorista estava passando pela avenida e, no momento da chuva intensa, resolveu passar pelo trecho, que não estava sinalizado, nem interditado, como ela garantiu à equipe de reportagem da TV Jangadeiro.





Contudo, devido à água acumulada, ela não viu uma cratera aberta e acabou caindo com o carro. Os motociclistas que passavam próximo ajudaram a resgatar a vítima de dentro do veículo. Após o acidente, uma interdição foi colocado na via.





Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) informa que a obra de drenagem na Avenida Aguanambi está sinalizada.





“A via está devidamente sinalizada com tela cerquite, sinalização horizontal e vertical, além de placas informativas de orientação. O veículo conduzido pela motorista invadiu o canteiro de obras ao tentar, supostamente, desviar do trânsito na via. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram acionados até o local para orientar o tráfego e dar suporte operacional até a chegada do reboque que fará a retirada do veículo”, diz a nota.