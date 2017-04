Inquérito policial vai investigar morte misteriosa de policial civil em Juazeiro do Norte

O inspetor pode ter sofrido um tiro acidental quando fazia a manutenção da arma. A hipótese de suicídio, porém, não foi descartada pela Perícia Forense.





Tiro acidental, pane na arma ou um caso de suicídio??? São estas as hipóteses que a Polícia vai trabalhar para esclarecer a morte trágica de um inspetor da Polícia Civil do Ceará. O fato ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (7), na cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri (a 528Km de Fortaleza), no Sul do estado.

Robério Augustinho de Oliveira tinha, 30 anos

Era por volta de 17 horas, quando a Polícia foi chamada para ir até a Rua Limoeiro, no bairro Casas Populares, onde foi encontrado morto o policial civil Robério Augustinho de Oliveira, 30 anos, inspetor, que era destacado na Delegacia Municipal da cidade de Caririaçu (a 503Km de Fortaleza). O próprio pai foi quem encontrou o corpo do filho.





A Perícia Forense constatou que um tiro atingiu a cabeça do agente. Robério teve morte imediata. Uma equipe do Samu foi enviada ao local, mas logo os socorristas constataram que o servidor estava em óbito.





Um detalhe, porém, chamou a atenção da Perícia. A arma estava em pane, isto é, sofrera um defeito. Já o pai do rapaz afirma que ele costumava fazer a manutenção da pistola sozinho, em seu quarto, o que levantou a hipótese de um tiro acidental no momento em que o inspetor estava manuseando a pistola de calibre Ponto 40 (.40).





O corpo de Augustinho foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense de Juazeiro do Norte e, ainda ontem, necropsiado e entregue à família para o sepultamento neste sábado. O inspetor estava nos quadros da Polícia Civil há cerca de dois anos apenas.





Fonte: Cearanews7

FOTO: Reprodução/Sitie miséria.com