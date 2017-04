INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia a escuridão no entorno do Parque de Exposições de Sobral.

Veja a reclamação do internauta na íntegra:

"Oi bom dia. Queria fazer uma reclamação ao prefeito de Sobral, solicitando a iluminação pública nas proximidades do Parque de Exposição até o loteamento pra chegar até o Alto Grande, como Sobral está tomado pela bandidagem, venho pedir a colaboração do prefeito que tome as providências. Obrigada."