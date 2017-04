INTERNAUTA DENUNCIA INSEGURANÇA NO BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite!!! Venho por meio desta fazer uma denúncia sobre a falta de policiamento no bairro Domingos Olímpio

, pois já é o quinto roubo de moto, em menos de 1 mês nessa região, tenho quase a certeza que são os mesmos VAGABUNDOS que estão praticando esses assaltos, porque todos esses delitos ocorreram entre 6:00h às 7:00h da manhã por duas IMUNDICES com ARMAS de fogo. Semana retrasada eles abordaram um rapaz por aqui perto em plena 6:30h da manhã e estava um movimento grande de pessoas indo para o trabalho e colégio, várias pessoas ficaram apavoradas e paradas observando no meio da rua, o VERME descendo da moto e apontando uma arma imensa para a cabeça do cidadão trabalhador sem poder fazer nada e hoje (19) mais uma moto foi tomada perto do colégio Cirão de manhã muito cedo também. E vale ressaltar que NENHUMA moto foi encontrada até hoje!!!"