Ipu (CE): Caminhonete capota na estrada entre a Santana e Baixa Larga; vídeo

Na tarde desta segunda-feira(10-04) aconteceu um acidente no trecho entre as localidades de Santana e Baixa Larga, região serrana do município de Ipu.





O repórter Ademir Gregório esteve no local poucos minutos após o sinistro acontecer, colheu informações, registrou fotos e vídeo do acidente.





O acidente aconteceu por volta das 16:30hs, uma F1000, vermelha, placa CAU 9618 com inscrição de Santa Quitéria, trafegava no sentido Baixa Larga à Santana, em um trecho escorregadio devido a lama na estrada, o condutor conhecido como Elsinho morador da Baixa Larga perdeu o controle do veículo que capotou, na boleia da caminhonete também estava o jovem Ezequiel morador da Baixa Larga, os ocupantes do veículo saíram ilesos do acidente e foram chamar um trator para desvirar a caminhonete.

Na foto acima populares tentando desvirar o veículo, mas sem êxito.





Veja o vídeo do momento que a caminhonete foi desvirada por um trator.

Fonte: Repórter Ademir Gregório