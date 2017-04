Ipu (CE): Comerciante sofre atentado à bala, no Centro da Cidade; vídeo

Um atentado a bala ocorreu a tarde desta quinta-feira (27/04) no centro de Ipu, o alvo dos pistoleiros é um comerciante de uma loja de eletrônicos.





Três homens alguns com camisas cobrindo o rosto, chegaram por volta das 15h no comercio atirando contra o comerciante que revidou e conseguiu correr para o lado superior do comercio se escondendo dos atirados.





Os três atiradores chegaram em um Fiat Uno, atirando para o interior da loja, conforme é possível visualizar nas imagens abaixo. No momento do atentado estavam o comerciante e duas funcionarias. Segundo informações de testemunhas os tiros não feriram ninguém.





Veja as imagens do circuito interno de uma loja em frente ao comércio alvejado.

Videos,violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Ipu Noticias