ISAÍAS ARAÚJO FOI CAMPEÃO DA CATEGORIA MX1 DE MOTOCROSS NA FAZENDA ALEGRE

A Equipe IA3 MotoCross Racing de Natal-RN foi campeã na principal categoria do 2º MotoCross da Fazenda Alegre em SOBRAL-CE, corrida realizada no último domingo (16). O Piloto Isaías Araújo #3 participou das categorias MX3 e MX1, na MX3 o mesmo não largou bem, mas logo nas primeiras voltas assumiu a segunda posição, duelando mais de 50% da prova com o primeiro colocado até ficar literalmente sem o freio dianteiro tendo que diminuir bruscamente o seu ritmo e se contentar com a segunda posição. Já na MX1, a principal categoria do evento, a historia foi diferente, IA3 largou de ponta e conseguiu abrir uma boa vantagem dos demais concorrentes logo nas primeiras voltas e assim levar a sua BIKE preparada pela Trilha Motos Preparações até a bandeirada final. “Feliz por mais uma vitória e na MX1, então foi showww , agradeço a DEUS por sempre me fazer confiar no meu potencial e por me dar forças nos momentos de dificuldades, a minha família e a todos os patrocinadores e apoiadores.” A Equipe IA3 estará no próximo final de semana, dias 22 e 23 no festival da LIGA NORDESTE de MX em Brejo da Madre de Deus-PE.





