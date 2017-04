LAMENTÁVEL: HOMEM DE 36 ANOS MORRE AFOGADO NA CIDADE DE GRANJA

O município de Granja registrou seu segundo caso de morte por afogamento neste ano. A vítima foi identificada como João Batista Pereira Azevedo, 36 anos, técnico em eletricidade, natural de São Benedito mais que residia na cidade de Paraipaba. O primeiro caso do ano aconteceu no início do mês de março.





Era por volta das 14h00 quando os policiais militares tomaram conhecimento do sinistro. O blog Camocim Polícia 24h foi informado pela polícia que a vítima estava tomando banho próximo à ponte metálica e teria ido para a parte mais forte da correnteza, sendo então arrastado pra baixo da ponte. Com o desparecimento do homem um grupo de pessoas passou a procura-lo e somente por volta das 17h00 o corpo da vítima foi encontrado. Uma equipe do Ronda do Quarteirão foi enviada ao local e permaneceu até a chegada da Pefoce que esteve no local e conduziu o corpo da vítima ao IML de Sobral.





No ano de 2016 o município de Granja registrou cinco casos de morte por afogamento.





Com informações do Blog Camocim Polícia 24h