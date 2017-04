Internauta denuncia um amontoado de lixo no bairro Padre Ibiapina. Veja a reclamação na íntegra:

"Boa tarde, essa rua fica próximo a minha casa, no bairro Padre Ibiapina, Rua Francisco Anastácio Cavalcante. Há vários dias nos deparamos com esse lixo, que o carro do lixo passa e só recolhe algumas sacolas. Queríamos pedir apelo para as autoridades que olhassem mais pelo nosso bairro, pois acumula muito lixo . obg."